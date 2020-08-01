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НБА. Портленд в овертайме одолел Мемфис, Сакраменто уступили Сан-Антонио. Видео

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты тура НБА

НБА. Портленд в овертайме одолел Мемфис, Сакраменто уступили Сан-Антонио. Видео
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Вашему вниманию результаты очередного тура розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации:

"Бруклин" - "Орландо"

118 - 128 (39-36; 20-34; 23-41; 36-17)

"Вашингтон" - "Фининкс"

112 - 125 (31-38; 21-29; 39-22; 31-36)

"Портленд" - "Мемфис"

140 - 135 после ОТ (35-30; 33-30; 25-36; 31-28; 16-11)

"Милуоки" - "Бостон"

119 - 112 (33-25; 31-33; 23-29; 32-25)

"Сан-Антонио" - "Сакраменто"

129 - 120 (43-30; 21-35; 32-27; 33-28)

"Даллас" - "Хьюстон"

149 - 153 после ОТ (42-42; 43-33; 34-33; 20-31; 10-14)

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В статье: НБА
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