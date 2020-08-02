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НБА. Майами на выезде одолевает Денвер, Нью-Орлеан уступает Клипперс
Результаты тура НБА
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации:
"Денвер" - "Майами"
105 - 125 (26-28; 31-28; 22-38; 26-31)
"Оклахома-Сити" - "Юта"
110 - 94 (29-15; 37-27; 20-20; 24-32)
"Клипперс" - "Нью-Орлеан"
126 - 103 (37-25; 40-20; 26-21; 23-37)
"Индиана" - "Филадельфия"
127 - 121 (35-29; 26-26; 20-32; 46-34)
"Торонто" - "Лейкерс"
107 - 92 (23-21; 18-23; 31-26; 35-22)
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