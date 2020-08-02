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НБА. Майами на выезде одолевает Денвер, Нью-Орлеан уступает Клипперс

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Майами на выезде одолевает Денвер, Нью-Орлеан уступает Клипперс
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Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации:

"Денвер" - "Майами"

105 - 125 (26-28; 31-28; 22-38; 26-31)

"Оклахома-Сити" - "Юта"

110 - 94 (29-15; 37-27; 20-20; 24-32)

"Клипперс" - "Нью-Орлеан"

126 - 103 (37-25; 40-20; 26-21; 23-37)

"Индиана" - "Филадельфия"

127 - 121 (35-29; 26-26; 20-32; 46-34)

"Торонто" - "Лейкерс"

107 - 92 (23-21; 18-23; 31-26; 35-22)

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В статье: НБА
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