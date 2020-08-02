Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лень пропустит и второй матч возобновившегося сезона
Украинец пока готовится
Украинский центровой "Сакраменто" Алексей Лень пропустит второй матч сезона, который после пандемии коронавируса только начал набирать обороты. Об этом сообщает numberfire.com, ссылаясь на свои источники.
Наш спортсмен сейчас тренируется и готовится к выступлениям за команду. Но из-за потерянного времени в результате борьбы против COVID-19 Лень провел меньше занятий, чем его парнтеры по команде, а потому требует больше времени для полноценного вхождения в сезон.
Напомним, что в первом матче сезона "Сакраменто" уступил "Сан-Антонио". Следующий поединок одноклубники украинца проведут против "Орландо".
Новости по теме
- 12:54 Весь спорт Валтери Боттас: Никогда не знаешь, как сложится гонка, все может выйти иначе, чем планируешь
- 12:10 Весь спорт Твоя труба- моя труба: Усик нагло отобрал телефон у Беринчика. Видео
- 11:52 Весь спорт Тренер Деревянченко: Сергей отдаст все силы ради победы, на этот раз у нас нет права на ошибку