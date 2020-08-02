Лень пропустит и второй матч возобновившегося сезона

Украинский центровой "Сакраменто" Алексей Лень пропустит второй матч сезона, который после пандемии коронавируса только начал набирать обороты. Об этом сообщает numberfire.com, ссылаясь на свои источники.

Наш спортсмен сейчас тренируется и готовится к выступлениям за команду. Но из-за потерянного времени в результате борьбы против COVID-19 Лень провел меньше занятий, чем его парнтеры по команде, а потому требует больше времени для полноценного вхождения в сезон.

Напомним, что в первом матче сезона "Сакраменто" уступил "Сан-Антонио". Следующий поединок одноклубники украинца проведут против "Орландо".