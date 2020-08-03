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НБА. Хьюстон остановил Милуоки, победы Бостона и Сан-Антонио

Баскетбол
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В Орландо завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата.

НБА. Хьюстон остановил Милуоки, победы Бостона и Сан-Антонио
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Бруклин – Вашингтон 118:110 (24:21, 30:33, 29:31, 35:25)

Бостон – Портленд 128:124 (37:24, 30:24, 27:38, 34:38)

Мемфис – Сан-Антонио 106:108 (25:31, 29:28, 22:26, 30:23)

Орландо – Сакраменто 132:116 (44:26, 34:28, 35:24, 19:38)

Хьюстон – Милуоки 120:116 (32:29, 30:25, 27:36, 31:26)

Финикс – Даллас 117:115 (23:35, 37:38, 36:19, 21:23)

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В статье: НБА Хьюстон Рокетс Милуоки Бакс
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