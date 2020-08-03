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БК Одесса усилился американским защитником

Баскетбол
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Очередной новичок в команде Олега Юшкина.

БК Одесса усилился американским защитником
Новина українською

На сезон 2020-2021 БК Одесса подписал американского защитника Бадена Джаксена, у которого есть опыт выступлений в Летней лиге НБА.

Джаксен после завершения студенческой карьеры поиграл в Канаде, на Кипре, Греции, Катаре, Литве и России.

Концовку сезона 2019-2020 новобранец Одессы отыграл в Самаре. В среднем за игру Джаксен набирал по 11,3 очка и 2,3 подбора.

На прошлой неделе БК Одесса продлил контракты с Денисом Носковым, Романом Новиковым и Вадимом Прокопенко. Также к команде присоединился Антон Давыдюк.

Ранее UA-Футбол сообщал, что одесситы продлили американского форварда.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Одесса
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