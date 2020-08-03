Форвард Орландо получил тяжелую травму

Форвард Орландо Мэджик Джонатан Айзек в матче регулярного чемпионата против Сакраменто (132:116) порвал переднюю крестообразную связку левого колена, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Айзек в январе с сильным растяжением левого колена выбыл из строя на несколько месяцев. Американец вернулся в игру в минувшую пятницу.

Джонатан Айзек в сезоне 2019-2020 отыграл 34 матча, набирая в среднем за игру по 11,9 очка, 6,8 подбора и 1,4 передачи.

Орландо с показателем 32-35 занимает седьмое место в Восточной конференции. С момента рестарта сезона Мэджик еще не проиграли ни одного матча.