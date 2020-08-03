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Назван лучший тренер НБА сезона 2019-2020

Баскетбол
(1 голосов)

Победил главный тренер Милуоки Бакс

Назван лучший тренер НБА сезона 2019-2020
Новина українською

Стали известны результаты голосования 30 тренеров Национальной баскетбольной ассоциации, по результатам которого ежегодно определяется лучший тренер сезона по версии ассоциации тренеров, сообщает ESPN.

По итогам голосования главный тренер "Милуоки Бакс" Майк Буденхольцер и тренер "Оклахома-Сити Тандер" Билли Донован разделили награду, получив равное количество голосов. На один голос меньше, чем Буденхольцер и Донован, набрал главный тренер "Нью-Йорк Никс" Ник Нерс.

В настоящий момент "Милуоки Бакс" занимает первое место в Восточной конференции, а "Оклахома" занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Примечательно, что Майк Буденхольцер стал обладателем этой награды и в прошлом году.

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В статье: НБА
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