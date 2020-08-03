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Харден реализовал 2300 точных бросков из-за дуги
Баскетболист вышел на 5 место по этому показателю
Лидер "Хьюстона" Джеймс Харден реализовал 3 из 12 трехочковых в матче против "Милуоки".
Последнее попадание из-за дуги стало для него 2300 в карьере. Таким образом Хардену удалось выйти на 5 место в истории НБА по этому показателю. Лидером в данном рейтинге является легендарный защитник "Бостона" Рэй Аллен, на счету которого 2973 точных броска.
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