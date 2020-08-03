Харден реализовал 2300 точных бросков из-за дуги

Лидер "Хьюстона" Джеймс Харден реализовал 3 из 12 трехочковых в матче против "Милуоки".

Последнее попадание из-за дуги стало для него 2300 в карьере. Таким образом Хардену удалось выйти на 5 место в истории НБА по этому показателю. Лидером в данном рейтинге является легендарный защитник "Бостона" Рэй Аллен, на счету которого 2973 точных броска.