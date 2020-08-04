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НБА. Лейкерс обыграли Юту, Торонто справился с Майами

Баскетбол
(1 голосов)

В Орландо продолжается заключительный этап регулярного чемпионата НБА.

НБА. Лейкерс обыграли Юту, Торонто справился с Майами
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Майами – Торонто 103:107 (17:23, 27:25, 35:36, 24:23)

Вашингтон – Индиана 100:111 (21:20, 26:36, 21:34, 32:21)

Оклахома – Денвер 113:121 OT (22:23, 29:27, 30:28, 28:31, 4:12)

Нью-Орлеан – Мемфис 109:99 (26:22, 32:29, 21:23, 30:25)

Филадельфия – Сан-Антонио 132:130 (35:32, 29:30, 35:25, 33:43)

Юта – Лейкерс 108:116 (24:24, 32:34, 20:28, 32:30)

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В статье: НБА Торонто Рэпторс Лос-Анджелес Лейкерс
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