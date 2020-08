Неделя после рестарта сезона в НБА: 8 ответов на 8 важных вопросов

Оригинал статьи – ESPN

Кто новый фаворит на выход в плей-офф с 8-го места? Способен ли кто-нибудь на Западе одолеть Лейкерс и Клипперс? Кто будет лучшим новичком в «пузыре»?

После первого уик-энда в Орландо мы начинаем получать более четкое представление о картине плей-офф и обо всех 22 командах, которые участвуют в рестарте чемпионата. Первые четыре дня были полны сюрпризов, матчей с напряженным клатчем, и не обошлось без потерь.

Но что произойдет дальше? Эксперты ESPN выделили 8 основных тенденций и вопросов и аргументировали свое мнение по каждому пункту.

Реальность или нет: Мемфис все еще фаворит на последнее место в плей-офф от Запада

Уверенность касательно перспектив Мемфиса была гораздо большей до того, как начались игры в «пузыре», когда Гриззлис дважды минимально проиграли двум преследователям (Портленду и Сан-Антонио), а теперь и в важнейшем матче уступили Нью-Орлеану.

Несмотря на то, что Мемфису не хватает опыта, у них есть ментально сильный Джа Морант, который не позволит команде рассыпаться на заключительном отрезке регулярного чемпионата и упустить место в топ-8. Гриззлис важно защитить 8-е место, ведь при таком сценарии в плей-ин у них будет право на одну ошибку в мини-серии против команды, которая на Западе финиширует на 9-й позиции.

Опять же, никогда не стоит списывать со счетов Сан-Антонио, ведь команда Грегга Поповича не пропускает плей-офф ни при каких обстоятельствах. В конце концов, Сперс были участниками пост-сезона 22 года подряд, а сейчас после побед над Мемфисом и Сакраменто они отстают от восьмого места всего на две победы.

Реальность или нет: Вашингтон не в состоянии организовать гонку за плей-офф на Востоке

Да, это реальность. Даже если Уизардс в воскресенье победили бы Бруклин, их ждало бы тяжелое восхождение с очень непростым календарем. Теперь считать расклады по столичной команде нет особого смысла.

С поражением от Бруклина Вашингтон отстает от восьмого места на три победы, чтобы форсировать серию плей-ин. Если Нетс в Орландо проиграют все шесть матчей, то Уизардс нужно в оставшихся играх брать как минимум три победы. До конца регулярного чемпионата в расписании у команды Скотта Брукса Индиана, Филадельфия, Нью-Орлеан, Оклахома, Милуоки и Бостон. Все возможно, но если говорить объективно, то сложно представить, где Вашингтон может найти три победы.

Даже если Вашингтон каким-то чудом сократит отставание от Бруклина до четырех побед, в плей-ин им придется дважды подряд обыгрывать Нетс без права на поражение. Все это звучит крайне маловероятно.

Реальность или нет: Торонто и Милуоки снова встретятся в плей-офф

Это реально представить. Прошлой весной Бакс и Рэпторс подарили всем фанам НБА шахматное противостояние на самом высоком уровне – в финале Востока Яннис Адетокумбо и компания вели 2:0, но следующие четыре матча остались за Каваем Леонардом и его группой поддержки в лице Кайла Лаури, Паскаля Сиакама и Марка Газоля.

В сезон «пузыря» Бакс Майка Буденхольцера, который оттачивал свою систему на обеих половинах площадки в течение двух лет, с такой легкостью проходят свою повседневную рутину, что это очень напоминает график чемпионов.

Тем временем Торонто в первых матчах после рестарта сезона обыграл Бостон и Лейкерс, позволив ЛеБрону Джеймсу и компании набрать жалкие 92 очка за 103 владения. Их универсальная защита стала даже лучше, чем в чемпионском сезоне.

Очевидно, что возможный реванш с Милуоки без Кавая Леонарда будет совершенно другим, но Рэпторс каким-то образом удалось создать команду, которая до сих пор кажется такой же устойчивой и целостной, как и та, которая летом прошлого года потрясла весь мир.

Реальность или нет: на Западе никто не способен выбить Лейкерс и Клипперс

Не обманывайтесь провальным выступлением Лейкерс в субботнем матче с Торонто. Остальная часть Запада в ее нынешнем состоянии не способна сорвать дерби Лос-Анджелеса в финале конференции.

Конечно, непредвиденные обстоятельства могут повлиять на ситуацию. Когда дело касается исключительно баскетбола, то у Хьюстона определенно есть наступательная огневая мощь с периметра, но трудно представить, как Рокетс планируют защищаться своей маленькой пятеркой, чтобы побить Лейкерс или Клипперс четыре раза. У Денвера сильное ядро, но Наггетс не хватает поддержки со скамейки. У Юты, Oклахомы и Далласа есть определенный потенциал, но этого явно недостаточно, чтобы прямо сейчас взять четыре матча в серии плей-офф против команд из Лос-Анджелеса.

Клипперс в «пузыре» даже без Лу Уильямса и Монтрезла Харрелла до последнего сражались с Лейкерс и легко сокрушили максимально мотивированный Нью-Орлеан. И хотя Лейкерс пока выглядят более уязвимыми, ЛеБрон Джеймс и Энтони Дэвис в этом сезоне проиграли только одной команде Западной конференции – и это Клипперс.

Вероятно, прямо сейчас Хьюстон впереди той группы команд Запада, которые в плей-офф попытаются свергнуть Клипперс и Лейкерс, но все же тяжело представить, что в финале конференции будет команда не из Лос-Анджелеса.

Реальность или нет: проблемы Далласа в клатче потопят их в плей-офф

Реально, но в то же время нет. Результативность в клатче слишком беспорядочна, чтобы предполагать, что проблемы Далласа в регулярном чемпионате найдут свое продолжение и в плей-офф. За 23 сезона в базе данных NBA Advanced Stats атакующий рейтинг команд в клатче (последние 5 минут игр при разнице в 5 очков) в регулярном чемпионате и плей-офф совпадал всего на 2%.

Для примера рассмотрим Филадельфию в сезоне 2011-2012 – Сиксерс в регулярном чемпионате в клатче в среднем набирали по 89,9 очка за 100 владений и заняли восьмое место на Востоке. В плей-офф 2012 года атакующий показатель Филадельфии в решающие минуты матчей увеличился до 136,4 очка за 100 владений – и это лучшие цифры для команд НБА с 1997 года (минимум 50 владений). В итоге Сиксерс с худшим посевом в тот год добрались до финала конференции.

Тем не менее, из-за стабильных проблем в клатче Даллас, вероятно, выйдет в плей-офф с седьмого места, а это значит, что в первом раунде Дончичу и Порзингису придется иметь дело с Клипперс. И все понимают, что выиграть эту серию для Маверикс будет сродни подвигу.

Реальность или нет: Джейсон Тэйтум сохранит свою эффективность в плей-офф

Это еще предстоит определить. В 22 года у Тэйтума есть все, чтобы стать одним из главных бомбардиров НБА, но он еще не в этой лиге – по крайней мере, без стабильного места.

В этом сезоне форвард Бостона смог повысить как и активность, так и эффективность своей игры у чужого кольца, забивая 39,4% трехочковых и одновременно имея лучшие в карьере показатели по броскам с ближней и средней дистанции. Результаты обнадеживают…

…но не всегда соответствуют действительности. В недавнем матче с Милуоки Тэйтум столкнулся с жесткой защитой и выбросил 2 из 18 с игры, чем непосредственно повлиял на шансы Бостона зацепиться за эту игру. Спустя несколько дней в противостоянии с Портлендом Джейсон с 22 бросков с игры выбил 34 очка и был лучшим игроком на площадке.

В этом и суть: судьба Бостона в «пузыре» напрямую зависит от того, сможет ли Тэйтум найти ключи к лучшим в конференции защитам. Нетрудно догадаться, что речь идет о Милуоки и Торонто. Джейсон провел невероятный сезон, но ему еще предстоит доказать, что он способен поддерживать такой уровень каждую ночь.

Реальность или нет: в стартовой пятерке Филадельфии не должно быть Шейка Милтона

Нет. Милтон был удивительно хорош для Сиксерс за шесть недель до приостановки сезона в марте. А потом наступил рестарт сезона и грандиозный провал защитника в субботнем матче с Индианой.

Милтон был не только ужасен – он смазал единственный бросок с игры, а также сделал 3 ассиста, допустил 3 потери и совершил 5 фолов за 19 минут, – но и потерял хладнокровие в ожесточенном споре с Джоэлем Эмбиидом после двух неудачных передач в концовке первой четверти.

Тем не менее, одной неудачной игры недостаточно, чтобы изменить планы главного тренера Сиксерс Бретта Брауна, который в «пузыре» твердо нацелен заигрывать Милтона в стартовой пятерке. Его 45% реализации трехочковых – веский аргумент для увеличения роли в команде. Кроме того, Эл Хорфорд, Фуркан Коркмаз и Матисс Тибулл тоже не сделали ничего, чтобы компенсировать неудачный день Милтона.

Прямо сейчас Шейк Милтон должен оставаться в стартовой пятерке Филадельфии. Сиксерс просто нужно надеяться, что его лучшая версия вскоре заявит о себе в «пузыре». И это произошло – в сегодняшнем матче с Сан-Антонио именно наш герой стал автором победного трехочкового.

