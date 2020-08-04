Неделя после рестарта сезона в НБА: 8 ответов на 8 важных вопросов

Оригинал статьи – ESPN

Перевод и адаптация – UA-Футбол

Кто новый фаворит на выход в плей-офф с 8-го места? Способен ли кто-нибудь на Западе одолеть Лейкерс и Клипперс? Кто будет лучшим новичком в «пузыре»?

После первого уик-энда в Орландо мы начинаем получать более четкое представление о картине плей-офф и обо всех 22 командах, которые участвуют в рестарте чемпионата. Первые четыре дня были полны сюрпризов, матчей с напряженным клатчем, и не обошлось без потерь.

Но что произойдет дальше? Эксперты ESPN выделили 8 основных тенденций и вопросов и аргументировали свое мнение по каждому пункту.

Реальность или нет: Мемфис все еще фаворит на последнее место в плей-офф от Запада

Уверенность касательно перспектив Мемфиса была гораздо большей до того, как начались игры в «пузыре», когда Гриззлис дважды минимально проиграли двум преследователям (Портленду и Сан-Антонио), а теперь и в важнейшем матче уступили Нью-Орлеану.

Несмотря на то, что Мемфису не хватает опыта, у них есть ментально сильный Джа Морант, который не позволит команде рассыпаться на заключительном отрезке регулярного чемпионата и упустить место в топ-8. Гриззлис важно защитить 8-е место, ведь при таком сценарии в плей-ин у них будет право на одну ошибку в мини-серии против команды, которая на Западе финиширует на 9-й позиции.

Опять же, никогда не стоит списывать со счетов Сан-Антонио, ведь команда Грегга Поповича не пропускает плей-офф ни при каких обстоятельствах. В конце концов, Сперс были участниками пост-сезона 22 года подряд, а сейчас после побед над Мемфисом и Сакраменто они отстают от восьмого места всего на две победы.

Реальность или нет: Вашингтон не в состоянии организовать гонку за плей-офф на Востоке

Да, это реальность. Даже если Уизардс в воскресенье победили бы Бруклин, их ждало бы тяжелое восхождение с очень непростым календарем. Теперь считать расклады по столичной команде нет особого смысла.

С поражением от Бруклина Вашингтон отстает от восьмого места на три победы, чтобы форсировать серию плей-ин. Если Нетс в Орландо проиграют все шесть матчей, то Уизардс нужно в оставшихся играх брать как минимум три победы. До конца регулярного чемпионата в расписании у команды Скотта Брукса Индиана, Филадельфия, Нью-Орлеан, Оклахома, Милуоки и Бостон. Все возможно, но если говорить объективно, то сложно представить, где Вашингтон может найти три победы.

Даже если Вашингтон каким-то чудом сократит отставание от Бруклина до четырех побед, в плей-ин им придется дважды подряд обыгрывать Нетс без права на поражение. Все это звучит крайне маловероятно.

Реальность или нет: Торонто и Милуоки снова встретятся в плей-офф

Это реально представить. Прошлой весной Бакс и Рэпторс подарили всем фанам НБА шахматное противостояние на самом высоком уровне – в финале Востока Яннис Адетокумбо и компания вели 2:0, но следующие четыре матча остались за Каваем Леонардом и его группой поддержки в лице Кайла Лаури, Паскаля Сиакама и Марка Газоля.

В сезон «пузыря» Бакс Майка Буденхольцера, который оттачивал свою систему на обеих половинах площадки в течение двух лет, с такой легкостью проходят свою повседневную рутину, что это очень напоминает график чемпионов.

Тем временем Торонто в первых матчах после рестарта сезона обыграл Бостон и Лейкерс, позволив ЛеБрону Джеймсу и компании набрать жалкие 92 очка за 103 владения. Их универсальная защита стала даже лучше, чем в чемпионском сезоне.

Очевидно, что возможный реванш с Милуоки без Кавая Леонарда будет совершенно другим, но Рэпторс каким-то образом удалось создать команду, которая до сих пор кажется такой же устойчивой и целостной, как и та, которая летом прошлого года потрясла весь мир.

Реальность или нет: на Западе никто не способен выбить Лейкерс и Клипперс

Не обманывайтесь провальным выступлением Лейкерс в субботнем матче с Торонто. Остальная часть Запада в ее нынешнем состоянии не способна сорвать дерби Лос-Анджелеса в финале конференции.

Конечно, непредвиденные обстоятельства могут повлиять на ситуацию. Когда дело касается исключительно баскетбола, то у Хьюстона определенно есть наступательная огневая мощь с периметра, но трудно представить, как Рокетс планируют защищаться своей маленькой пятеркой, чтобы побить Лейкерс или Клипперс четыре раза. У Денвера сильное ядро, но Наггетс не хватает поддержки со скамейки. У Юты, Oклахомы и Далласа есть определенный потенциал, но этого явно недостаточно, чтобы прямо сейчас взять четыре матча в серии плей-офф против команд из Лос-Анджелеса.

Клипперс в «пузыре» даже без Лу Уильямса и Монтрезла Харрелла до последнего сражались с Лейкерс и легко сокрушили максимально мотивированный Нью-Орлеан. И хотя Лейкерс пока выглядят более уязвимыми, ЛеБрон Джеймс и Энтони Дэвис в этом сезоне проиграли только одной команде Западной конференции – и это Клипперс.

Вероятно, прямо сейчас Хьюстон впереди той группы команд Запада, которые в плей-офф попытаются свергнуть Клипперс и Лейкерс, но все же тяжело представить, что в финале конференции будет команда не из Лос-Анджелеса.

Реальность или нет: проблемы Далласа в клатче потопят их в плей-офф

Реально, но в то же время нет. Результативность в клатче слишком беспорядочна, чтобы предполагать, что проблемы Далласа в регулярном чемпионате найдут свое продолжение и в плей-офф. За 23 сезона в базе данных NBA Advanced Stats атакующий рейтинг команд в клатче (последние 5 минут игр при разнице в 5 очков) в регулярном чемпионате и плей-офф совпадал всего на 2%.

Для примера рассмотрим Филадельфию в сезоне 2011-2012 – Сиксерс в регулярном чемпионате в клатче в среднем набирали по 89,9 очка за 100 владений и заняли восьмое место на Востоке. В плей-офф 2012 года атакующий показатель Филадельфии в решающие минуты матчей увеличился до 136,4 очка за 100 владений – и это лучшие цифры для команд НБА с 1997 года (минимум 50 владений). В итоге Сиксерс с худшим посевом в тот год добрались до финала конференции.

Тем не менее, из-за стабильных проблем в клатче Даллас, вероятно, выйдет в плей-офф с седьмого места, а это значит, что в первом раунде Дончичу и Порзингису придется иметь дело с Клипперс. И все понимают, что выиграть эту серию для Маверикс будет сродни подвигу.

Реальность или нет: Джейсон Тэйтум сохранит свою эффективность в плей-офф

Это еще предстоит определить. В 22 года у Тэйтума есть все, чтобы стать одним из главных бомбардиров НБА, но он еще не в этой лиге – по крайней мере, без стабильного места.

В этом сезоне форвард Бостона смог повысить как и активность, так и эффективность своей игры у чужого кольца, забивая 39,4% трехочковых и одновременно имея лучшие в карьере показатели по броскам с ближней и средней дистанции. Результаты обнадеживают…

…но не всегда соответствуют действительности. В недавнем матче с Милуоки Тэйтум столкнулся с жесткой защитой и выбросил 2 из 18 с игры, чем непосредственно повлиял на шансы Бостона зацепиться за эту игру. Спустя несколько дней в противостоянии с Портлендом Джейсон с 22 бросков с игры выбил 34 очка и был лучшим игроком на площадке.

В этом и суть: судьба Бостона в «пузыре» напрямую зависит от того, сможет ли Тэйтум найти ключи к лучшим в конференции защитам. Нетрудно догадаться, что речь идет о Милуоки и Торонто. Джейсон провел невероятный сезон, но ему еще предстоит доказать, что он способен поддерживать такой уровень каждую ночь.

Реальность или нет: в стартовой пятерке Филадельфии не должно быть Шейка Милтона

Нет. Милтон был удивительно хорош для Сиксерс за шесть недель до приостановки сезона в марте. А потом наступил рестарт сезона и грандиозный провал защитника в субботнем матче с Индианой.

Милтон был не только ужасен – он смазал единственный бросок с игры, а также сделал 3 ассиста, допустил 3 потери и совершил 5 фолов за 19 минут, – но и потерял хладнокровие в ожесточенном споре с Джоэлем Эмбиидом после двух неудачных передач в концовке первой четверти.

Тем не менее, одной неудачной игры недостаточно, чтобы изменить планы главного тренера Сиксерс Бретта Брауна, который в «пузыре» твердо нацелен заигрывать Милтона в стартовой пятерке. Его 45% реализации трехочковых – веский аргумент для увеличения роли в команде. Кроме того, Эл Хорфорд, Фуркан Коркмаз и Матисс Тибулл тоже не сделали ничего, чтобы компенсировать неудачный день Милтона.

Прямо сейчас Шейк Милтон должен оставаться в стартовой пятерке Филадельфии. Сиксерс просто нужно надеяться, что его лучшая версия вскоре заявит о себе в «пузыре». И это произошло – в сегодняшнем матче с Сан-Антонио именно наш герой стал автором победного трехочкового.

Реальность или нет: Джа Морант станет лучшим новичком в «пузыре»

Да, это реально. Даже несмотря на то, что Мемфис драматично проиграл две стартовых игры рестарта, фаворит на звание «Новичка года» был очень хорош.

Это не значит, что здоровый Зайон Уильямсон не имеет более высокого потолка в долгосрочной перспективе, но с точки зрения того, какой новичок будет иметь наибольшее влияние в «пузыре», у Моранта пока не видно конкурентов. Джа в матчах с Портлендом и Сан-Антонио в среднем за игру набирал по 23,5 очка, 10,0 передачи и 7,0 подборов, а также выдал целую порцию хайлайтов уровня главных звезд лиги.

Несколько нюансов работают в пользу Моранта: он находится с мячом в руках больше, чем любой другой новичок. Мемфису нужна лучшая версия своего молодого плеймейкера, чтобы все-таки сохранить за собой место в плей-офф, и Джа, будучи одним из самых результативных игроков лиги в решающих четвертях, как раз создан для того, чтобы в кульминационные мгновения матчей тащить команду на своей спине.