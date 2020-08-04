Лень готов впервые сыграть в "пузыре" в Орландо

Cbssports.com сообщает, что главный тренер Сакраменто Люк Уолтон в ближайшем матче против Далласа сможет рассчитывать на Алексея Леня, который в июне подхватил коронавирус и продолжительное время не мог тренироваться с командой.

Ожидается, что в ротации Кингз Лень будет лишь третьим центровым после Ришана Холмса и Гарри Джайлза.

Сезон 2019-2020 Лень начинал в Атланте, но перед дедлайном на обмены перешел в Сакраменто. С тех пор Алексей отыграл 9 матчей – в среднем за игру в новой команде центровой сборной Украины набирает по 6,6 очка и 7,1 подбора.

Сакраменто после возобновления сезона проиграл Сан-Антонио и Орландо. С показателем 28-38 Кингз занимают 12-е место в Западной конференции.