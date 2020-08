Известный рэпер может стать одноклубником Михайлюка в Детройте

Популярный американский рэпер J. Cole получил от Детройта официальное приглашение на просмотр.

. @JColeNC we see you out here. You said they only got 12 slots on the Pistons. Hit us up for that tryout. This is for all the dreamers @bleacherreport #Dreamville https://t.co/6K24xaI28b pic.twitter.com/GYuG5LvqDE

Возможно, Пистонс впечатлились тренировкой исполнителя, по ходу которой он забил несколько подряд трехочковых.

Master P says J. Cole is considering trying to earn an NBA contract ????



“When I talked to J. Cole, he was like, ‘You know, big dog, you did it. What do you think I would have to do to make it happen?’”



(via @TMZ_Sports | ???? @Cbrickley603) pic.twitter.com/z9eNhXT35u