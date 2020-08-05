Баскетбол
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НБА. Финикс обыграл Клипперс, осечки Милуоки и Хьюстона
В главной баскетбольной лиге мира продолжается рестарт регулярного чемпионата.
Милуоки – Бруклин 116:119 (34:40, 31:33, 23:21, 28:25)
Сакраменто – Даллас 110:114 OT (37:27, 23:29, 22:19, 13:20, 15:19)
Клипперс – Финикс 115:117 (23:27, 33:36, 35:32, 24:22)
Индиана – Орландо 120:109 (43:22, 28:28, 21:26, 28:33)
Майами – Бостон 112:106 (33:28, 30:23, 28:32, 21:23)
Портленд – Хьюстон 110:102 (29:24, 32:32, 25:24, 24:22)
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