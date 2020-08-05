Лень впервые сыграл после перенесенного коронавируса

Алексей Лень в конце июня сдал положительный тест на коронавирус. Украинец тяжело переносил болезнь и позднее всех в Сакраменто вернулся к тренировкам.

Возвращение центрового Кингз в игру состоялось в матче регулярного чемпионата против Далласа (110:114).

Тренерский штаб Сакраменто во главе с Люком Уолтоном отвел Леню всего 3 минуты и 23 секунды. За это время украинец набрал 3 очка (1 из 1 с игры, 1 из 2 с линии штрафных), совершил 1 потерю и заработал 2 персональных замечания.

Алексей Лень в сезоне 2019-2020 провел 50 матчей. В среднем за игру воспитанник Днепра набирает по 8,2 очка и 5,9 подбора.