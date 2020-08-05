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Лень впервые сыграл после перенесенного коронавируса

Баскетбол
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Украинец не выходил на площадку на протяжении пяти месяцев.

Лень впервые сыграл после перенесенного коронавируса
Новина українською

Алексей Лень в конце июня сдал положительный тест на коронавирус. Украинец тяжело переносил болезнь и позднее всех в Сакраменто вернулся к тренировкам.

Возвращение центрового Кингз в игру состоялось в матче регулярного чемпионата против Далласа (110:114).

Тренерский штаб Сакраменто во главе с Люком Уолтоном отвел Леню всего 3 минуты и 23 секунды. За это время украинец набрал 3 очка (1 из 1 с игры, 1 из 2 с линии штрафных), совершил 1 потерю и заработал 2 персональных замечания.

Алексей Лень в сезоне 2019-2020 провел 50 матчей. В среднем за игру воспитанник Днепра набирает по 8,2 очка и 5,9 подбора.

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В статье: Алексей Лень НБА коронавирус
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