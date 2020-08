В НБА произошла крупнейшая сенсация с 1993 года

Накануне Нетс без Кайри Ирвинга, Кевина Дюранта, Джарретта Аллена, ДеАндре Джордана, Кариса Леверта и Джо Харриса в матче регулярного чемпионата со счетом 119:116 обыграли лидера Восточной конференции Милуоки.

До игры букмекеры давали на победу Бакс 1,02 и предполагали, что Бруклин проиграет с разницей в 19 очков и больше.

Последний аналогичный случай в НБА был зафиксирован в 1993 году, когда Даллас обыграл Сиэтл, хотя перед матчем букмекеры ожидали, что Маверикс будут разгромлены с разницей в 20 очков.

The Nets upset of the Bucks today was the biggest in an @NBA game in 27 years..Milwaukee closed as an 18.5 pt fav over Brooklyn who beat the East’s top team 119-116..The largest upset in league history against the line was in 1993 when Dallas a 19.5 pt dog beat Seattle