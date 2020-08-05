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Дончич стал автором уникального рекорда в истории НБА
Словенец из Далласа продолжает переписывать историю лиги.
В матче регулярного чемпионата против Сакраменто (114:110) Лука Дончич оформил 16-й трипл-дабл в сезоне – 34 очка, 20 подборов и 12 передач.
Дончич стал самым молодым баскетболистом в истории, которому удалось собрать трипл-дабл с 30 очками и 20 подборами.
Luka Doncic becomes the youngest player in NBA history to post a 30-point, 20-rebound triple-double! #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/MVOPORiNx7— NBA.com/Stats (@nbastats) August 5, 2020
Помимо словенца 30 очков, 20 подборов и 10 результативных передач в одном матче набирали только Карим Абдул-Джаббар, Элджин Бэйлор, Уилт Чемберлен, ДеМаркус Казинс, Билли Каннингем, Никола Йокич, Дэвид Ли, Джордж Макгиннис и Оскар Робертсон.
Лука Дончич в сезоне 2019-2020 в среднем за игру набирает по 29,0 очка, 9,5 подбора и 8,8 передачи.