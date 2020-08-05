Дончич стал автором уникального рекорда в истории НБА

В матче регулярного чемпионата против Сакраменто (114:110) Лука Дончич оформил 16-й трипл-дабл в сезоне – 34 очка, 20 подборов и 12 передач.

Дончич стал самым молодым баскетболистом в истории, которому удалось собрать трипл-дабл с 30 очками и 20 подборами.

Luka Doncic becomes the youngest player in NBA history to post a 30-point, 20-rebound triple-double! #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/MVOPORiNx7 — NBA.com/Stats (@nbastats) August 5, 2020

Помимо словенца 30 очков, 20 подборов и 10 результативных передач в одном матче набирали только Карим Абдул-Джаббар, Элджин Бэйлор, Уилт Чемберлен, ДеМаркус Казинс, Билли Каннингем, Никола Йокич, Дэвид Ли, Джордж Макгиннис и Оскар Робертсон.

Лука Дончич в сезоне 2019-2020 в среднем за игру набирает по 29,0 очка, 9,5 подбора и 8,8 передачи.