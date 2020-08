Дончич стал автором уникального рекорда в истории НБА

В матче регулярного чемпионата против Сакраменто (114:110) Лука Дончич оформил 16-й трипл-дабл в сезоне – 34 очка, 20 подборов и 12 передач.

Дончич стал самым молодым баскетболистом в истории, которому удалось собрать трипл-дабл с 30 очками и 20 подборами.

Luka Doncic becomes the youngest player in NBA history to post a 30-point, 20-rebound triple-double! #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/MVOPORiNx7