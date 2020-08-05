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Дончич стал автором уникального рекорда в истории НБА

Баскетбол
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Словенец из Далласа продолжает переписывать историю лиги.

Дончич стал автором уникального рекорда в истории НБА
Новина українською

В матче регулярного чемпионата против Сакраменто (114:110) Лука Дончич оформил 16-й трипл-дабл в сезоне – 34 очка, 20 подборов и 12 передач.

Дончич стал самым молодым баскетболистом в истории, которому удалось собрать трипл-дабл с 30 очками и 20 подборами.

Помимо словенца 30 очков, 20 подборов и 10 результативных передач в одном матче набирали только Карим Абдул-Джаббар, Элджин Бэйлор, Уилт Чемберлен, ДеМаркус Казинс, Билли Каннингем, Никола Йокич, Дэвид Ли, Джордж Макгиннис и Оскар Робертсон.

Лука Дончич в сезоне 2019-2020 в среднем за игру набирает по 29,0 очка, 9,5 подбора и 8,8 передачи.

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В статье: НБА Лука Дончич Даллас Маверикс
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