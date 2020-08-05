Вероятно, самый странный матч в карьере Федерера. ВИДЕО

Семь лет назад Роджер Федерер без проблем дошел до четвертого раунда на Открытом чемпионате США, где его ждал опытный испанец Томми Робредо. По личным встречам Федерер вел 8:0 – все ждали, что девятая победа не заставит себя ждать.

Но Федерер проиграл, причем проиграл в трех сетах – 6:7, 3:6, 4:6. Швейцарец впервые с 2004 года на US Open не дошел до четвертьфинала и упустил шанс сыграть с Рафаэлем Надалем.

Что касается Робредо, то в матче с Надалем сенсационный обидчик Федерера выиграл всего 4 гейма.