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Вероятно, самый странный матч в карьере Федерера. ВИДЕО
Это произошло на US Open 2013 года.
Семь лет назад Роджер Федерер без проблем дошел до четвертого раунда на Открытом чемпионате США, где его ждал опытный испанец Томми Робредо. По личным встречам Федерер вел 8:0 – все ждали, что девятая победа не заставит себя ждать.
Но Федерер проиграл, причем проиграл в трех сетах – 6:7, 3:6, 4:6. Швейцарец впервые с 2004 года на US Open не дошел до четвертьфинала и упустил шанс сыграть с Рафаэлем Надалем.
Что касается Робредо, то в матче с Надалем сенсационный обидчик Федерера выиграл всего 4 гейма.
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