БК Тернополь подписал бывшего MVP Суперлиги

БК Тернополь на клубной странице в Facebook сообщил о подписании контракта с бывшим защитником сборной Украины Александром Кольченко, который в 2018 году в составе Черкасских Мавп признавался самым ценным игроком Суперлиги.

Кольченко прошлый сезон провел в Мавпах. В среднем за игру опытный защитник набирал по 10,2 очка, 1,9 подбора и 1,8 передачи.

Что интересно, в Тернополе Кольченко будет играть под руководством Дмитрия Забирченко, с которым вместе выступал в Азовмаше и Будивельнике.

В Тернополе Александр Кольченко присоединился к защитнику Эдриану Боуи, Аверейлу Югба, Максиму Сандулу и Кэррингтону Варду.