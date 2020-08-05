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БК Тернополь подписал бывшего MVP Суперлиги

Баскетбол
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Статусный новичок для дебютантов чемпионата Украины.

БК Тернополь подписал бывшего MVP Суперлиги
Новина українською

БК Тернополь на клубной странице в Facebook сообщил о подписании контракта с бывшим защитником сборной Украины Александром Кольченко, который в 2018 году в составе Черкасских Мавп признавался самым ценным игроком Суперлиги.

Кольченко прошлый сезон провел в Мавпах. В среднем за игру опытный защитник набирал по 10,2 очка, 1,9 подбора и 1,8 передачи.

Что интересно, в Тернополе Кольченко будет играть под руководством Дмитрия Забирченко, с которым вместе выступал в Азовмаше и Будивельнике.

В Тернополе Александр Кольченко присоединился к защитнику Эдриану Боуи, Аверейлу Югба, Максиму Сандулу и Кэррингтону Варду.

Ранее UA-Футбол сообщал, что БК Тернополь усилился украинским центровым.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Тернополь
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