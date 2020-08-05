Трамп: Преклонение игроками НБА колена - это позор

Президент США Дональд Трамп считает позорной акцию игроков НБА с преклонением колена во время исполнения национального гимна перед матчами.

"Считаю, что это позор. Мы работаем с игроками, очень много работаем для того, чтобы они могли высказаться. Я лично работаю над тем, чтобы они могли высказать свою позицию, а потом вижу, как все они преклоняют колено во время гимна. Для меня это неприемлемо. Когда вижу, что они стоят на коленях, просто выключаю игру. Никто не сделал больше для чернокожего сообщества, чем я. Только Авраам Линкольн является исключением. Реформа уголовного правосудия, возможности, лучшие показатели занятости населения в истории.

Но когда я вижу, что люди встают на колени, проявляют неуважение к нашему флагу и гимну, я выключаю игру. Рейтинги баскетбола, как известно, сильно падают. В бейсболе такая же ситуация. Мы должны стоять за наш флаг, за наш гимн, за нашу страну. Много людей со мной согласны. Если я не прав, то готов проиграть выборы. Но я всегда будут стоять за наш флаг и за нашу страну", – приводит слова Трампа Clutch Points.