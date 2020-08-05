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Баскетболистка сборной Украины продолжит карьеру в Швейцарии

Баскетбол
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Она перейдет в Винтертур

Баскетболистка сборной Украины продолжит карьеру в Швейцарии
Новина українською

Форвард сборной Украины Ольга Яцковець продолжит клубную карьеру в Швейцарии. Она заключила соглашение с местным клубом Винтертур.

В прошлом сезоне наша баскетболистка выступала за словацкий Ружомберок. На момент остановки соревнований команда получила 19 побед в 19-ти поединках.

Яцковець была лидером чемпионата по результативности. В среднем за поединок набирала 17,4 очка, 7 подборов.

Недавно Ольга участвовала в подготовительных сборах в Киеве составе национальной сборной Украины.

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В статье: Ольга Яцковец
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