Баскетбол
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НБА. Оклахома разбила Лейкерс, победы Торонто и Бостона
В Орландо завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата.
Юта – Мемфис 124:115 (25:31, 39:24, 25:33, 35:27)
Вашингтон – Филадельфия 98:107 (20:26, 27:28, 27:23, 24:30)
Сан-Антонио – Денвер 126:132 (28:32, 37:30, 24:27, 37:43)
Лейкерс – Оклахома 86:105 (18:26, 27:26, 21:29, 20:24)
Орландо – Торонто 99:109 (11:26, 24:29, 33:23, 31:31)
Бостон – Бруклин 149:115 (34:25, 37:27, 35:25, 43:38)
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