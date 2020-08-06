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Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Оклахома разбила Лейкерс, победы Торонто и Бостона

Баскетбол
(1 голосов)

В Орландо завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата.

НБА. Оклахома разбила Лейкерс, победы Торонто и Бостона
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Юта – Мемфис 124:115 (25:31, 39:24, 25:33, 35:27)

Вашингтон – Филадельфия 98:107 (20:26, 27:28, 27:23, 24:30)

Сан-Антонио – Денвер 126:132 (28:32, 37:30, 24:27, 37:43)

Лейкерс – Оклахома 86:105 (18:26, 27:26, 21:29, 20:24)

Орландо – Торонто 99:109 (11:26, 24:29, 33:23, 31:31)

Бостон – Бруклин 149:115 (34:25, 37:27, 35:25, 43:38)

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В статье: НБА Оклахома Сити Тандер Лос-Анджелес Лейкерс
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