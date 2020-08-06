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БК Харьковские Соколы подписал украинского форварда
Очередной новичок для харьковчан.
Сезон 2019-2020 с Соколами проведет 25-летний украинский форвард Владимир Шевченко, сообщает официальная страница клуба на Facebook.
Шевченко в прошлом сезоне играл заметную роль в БК Запорожье, набирая в матчах Суперлиги в среднем за игру по 10,6 очка и 5,0 подбора.
Помимо Запорожья новичок Соколов ранее поиграл в БК Днепр и засветился в литовском Невежисе.
Харьковские Соколы в межсезонье также подписали Илью Немцу, Александра Месяца, Ларона Денди и ДеДжуана Графа.
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