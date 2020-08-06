БК Харьковские Соколы подписал украинского форварда

Сезон 2019-2020 с Соколами проведет 25-летний украинский форвард Владимир Шевченко, сообщает официальная страница клуба на Facebook.

Шевченко в прошлом сезоне играл заметную роль в БК Запорожье, набирая в матчах Суперлиги в среднем за игру по 10,6 очка и 5,0 подбора.

Помимо Запорожья новичок Соколов ранее поиграл в БК Днепр и засветился в литовском Невежисе.

Харьковские Соколы в межсезонье также подписали Илью Немцу, Александра Месяца, Ларона Денди и ДеДжуана Графа.