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БК Харьковские Соколы подписал украинского форварда

Баскетбол
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Очередной новичок для харьковчан.

БК Харьковские Соколы подписал украинского форварда
Новина українською

Сезон 2019-2020 с Соколами проведет 25-летний украинский форвард Владимир Шевченко, сообщает официальная страница клуба на Facebook.

Шевченко в прошлом сезоне играл заметную роль в БК Запорожье, набирая в матчах Суперлиги в среднем за игру по 10,6 очка и 5,0 подбора.

Помимо Запорожья новичок Соколов ранее поиграл в БК Днепр и засветился в литовском Невежисе.

Харьковские Соколы в межсезонье также подписали Илью Немцу, Александра Месяца, Ларона Денди и ДеДжуана Графа.

Ранее UA-Футбол сообщал, что БК Харьковские Соколы подписали американского разыгрывающего.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Харьковские Соколы
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