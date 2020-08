Лейкерс впервые за 10 лет выиграли Запад, Мемфис катится вниз и другие события недели в НБА

Дождались! Спустя пять месяцев после обнаружения коронавируса у центрового Юты Руди Гобера НБА возобновила сезон в кампусе на базе знаменитого парка развлечений Disney World в Орландо. Лига в лице Адама Сильвера все сделала максимально грамотно – в «пузырь» пригласили только те команды, которые на момент приостановки регулярного чемпионата сохраняли шансы на плей-офф, а тот факт, что за неделю в кампусе не зафиксировали ни одного нового случая COVID-19, показывает, с какой скрупулезностью в НБА соблюдают все условия оптимально прописанного медицинского протокола.

Гонка за плей-офф

На Востоке происходит ровно то, что и ожидалось. Вашингтон без Брэдли Била, Джона Уолла и Дависа Бертанса и близко не в состоянии приблизиться к резервистам Бруклина на необходимые четыре победы для активации серии плей-ин. После сенсационной победы Нетс над Милуоки у Уизардс остались лишь теоретические шансы на плей-офф. Впрочем, все понимают, что Бруклин и Вашингтон играют в кампусе без малейших претензий на нечто большее, чем вылет всухую в первом раунде плей-офф от Милуоки или Торонто.

На Западе ситуация меняется с каждым матчем. После трех подряд поражений Мемфис близок к потери восьмого места, причем на пятки Гриззлис наступают сразу четыре команды во главе с Портлендом и непотопляемым Сан-Антонио Грегга Поповича. Самое удивительное, что в борьбу за плей-офф неожиданно включился и Финикс – Санз после рестарта выдали 3-0 и приблизились к девятому месту на расстояние 1,5 победы. В общем, здесь все только начинается.

Команда недели

С момента рестарта сезона в «пузыре» еще не проигрывали только Торонто, Индиана и Финикс. Самый сложный календарь (Лейкерс, Майами, Орландо) был у канадцев, но это не помешало команде Ника Нерса вплотную подобраться к гроссмейстерской отметке в 50 побед в регулярном чемпионате.

Мы уже неоднократно отмечали, что защита Торонто благодаря прогрессу О Джи Ануноби стала даже лучше по сравнению с чемпионским сезоном с Каваем Леонардом. Рэпторс в трех матчах в среднем позволяли соперникам набирать лишь по 98,0 очка (№1 в лиге). Действующий чемпион лучший в кампусе по проценту пропущенных бросков с игры (39,5%), а на периметре лучше Торонто защищаются только Оклахома и Финикс.

У чужого кольца канадцы берут качеством, а не количеством. По средней результативности в кампусе Торонто с показателем 107,7 очка превосходит только Мемфис, Нью-Орлеан, Вашингтон и Лейкерс, но при этом канадцы четвертые по проценту реализации трехочковых (42,4%) и шестые по количеству точных попаданий из-за дуги (14,0). Эффективность Торонто на периметре – заслуга Фреда Ванвлита, который в «пузыре» в трех матчах выбросил из-за дуги 12 из 24.

Игроки недели

Ти Джей Уоррен – самый результативный баскетболист НБА после возобновления сезона. И это не шутка. Форвард Индианы в «пузыре» словно сорвался с цепи, повысив свою среднюю результативность по сезону ровно на 20 очков – с 19,7 балла до невероятных 39,7.

Уоррен начал с рекордных в карьере 53 очков в матче с Филадельфией (20 из 29 с игры, 9 из 12 трехочковых), а в поединках с Вашингтоном и Орландо стабильно отгружал больше 30 очков.

Сегодня Уоррена ждет принципиальный матч с Финиксом – и мы уже знаем, кто будет самым результативным на площадке.

T.J. Warren's last 3 games: ???? 53 PTS, 9 3PM (career-highs) ???? 34 PTS, 11 REB, 3 STL, 4 BLK (career-high) ???? 32 PTS, 13-17 FGM @TonyWarrenJr ties Jermaine O'Neal for the most PTS over a 3-game span in @Pacers history! #IndianaStyle pic.twitter.com/cQU0QaJQbv

На Западе звание MVP недели безоговорочно принадлежит Девину Букеру. Финикс последовательно обыграл Вашингтон, Даллас и Клипперс, а Букер в среднем за игру набирал по 30,7 очка и раздавал по 5,3 передачи.

В матче с Клипперс лидер Санз под звук сирены забросил победный средний через руки Пола Джорджа и вплотную подобрался к Ларри Берду, Майклу Джордану и Коби Брайанту – единственным баскетболистам в истории НБА, которым по четыре раза удавалось забивать победный мяч при как минимум 30-очковой результативности. У Букера уже три таких матча, а ведь в октябре ему исполнится всего 24 года.

Событие недели

В понедельник Лейкерс обыграли Юту (116:108) и досрочно обеспечили себе первый номер посева на Западе. Озерные выиграли конференцию в 17-й раз в истории франшизы и впервые с сезона 2009-2010.

Когда Лейкерс в последний раз побеждали на Западе, та легендарная команда с Коби Брайантом в статусе лидера и символа и Филом Джексоном в качестве главного тренера в плей-офф принесла желтой части Лос-Анджелеса пока что последний титул в истории команды. Смогут ли ЛеБрон Джеймс и Энтони Дэвис спустя 10 лет организовать ремейк этого сценария?

The Lakers clinch the #1 seed in the West for the 17th time in franchise history.



They have won the title in 9 of those 17 seasons — including the last 2 times they were the West top seed (2009, 2010). pic.twitter.com/FUkYGSElky