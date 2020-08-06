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Леброн Джеймс и Энтони Дэвис установили антирекорд за время совместных выступлений

Баскетбол
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Они реализовали 33% в матче

Леброн Джеймс и Энтони Дэвис установили антирекорд за время совместных выступлений
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Игроки "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс и Энтони Дэвис реализовали 33% бросков в матче регулярного чемпионата НБА с "Оклахома-Сити Тандер" (86:105), что является их самым низким общим процентом точности за матч в качестве товарищей по команде.

Предыдущий антирекорд был установлен 30 июля и составлял 37%. Таким образом, два худших матча дуэта Дэвиса и Джеймса в плане точности состоялись в "пузыре" в Орландо. "Лейкерс" — единственная команда из 22 участвующих в рестарте сезона НБА, у которой средняя результативность составляет менее 100 очков за игру (99,3).

"Лейкерс" досрочно гарантировали себе первое место в регулярном чемпионате Западной конференции. Команда из Лос-Анджелеса выиграла конференцию впервые с 2010 года.

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В статье: ЛеБрон Джеймс Энтони Дэвис
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