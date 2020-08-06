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Леброн Джеймс получил травму

Баскетбол
(1 голосов)

Пока неизвестно, сможет ли он сыграть в следующем матче

Леброн Джеймс получил травму
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Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс пропустит ближайший матч регулярного чемпионата НБА с "Хьютон Рокетс" из-за болей в паховой области, сообщает журналист The Athletic Билл Орам на своей странице в "Твиттере".

35-летний Джеймс до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса набирал в среднем 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом "Милуоки Бакс" Яннисом Адетокунбо. "Лос-Анджелес Лейкерс" Джеймса выиграл Западную конференцию НБА впервые с 2010 года. Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул за карьеру в "пузыре" в Орландо. Ранее Леброн дважды становился чемпионом НБА в составе "Майами Хит" и один раз с "Кливленд Кавальерс".

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В статье: ЛеБрон Джеймс Флойд Мейвезер Жервонта Дэвис
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