Бруклин оштрафован на 25 тысяч долларов

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) оштрафовала "Бруклин" на $25 тысяч за несоблюдение правил составления отчетности о травмах. Об этом сообщил инсайдер Шэмс Чарания в Twitter.

"Нетс" были оштрафованы НБА на 25 тысяч долларов за несоблюдение правил лиги, регулирующих отчетность о травмах".

Отметим, что последним травму в "Бруклине" получил защитник Джамал Кроуфорд.