Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бруклин оштрафован на 25 тысяч долларов
Команда не соблюдала правила составления отчетности
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) оштрафовала "Бруклин" на $25 тысяч за несоблюдение правил составления отчетности о травмах. Об этом сообщил инсайдер Шэмс Чарания в Twitter.
"Нетс" были оштрафованы НБА на 25 тысяч долларов за несоблюдение правил лиги, регулирующих отчетность о травмах".
Отметим, что последним травму в "Бруклине" получил защитник Джамал Кроуфорд.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...