  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Бруклин оштрафован на 25 тысяч долларов
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бруклин оштрафован на 25 тысяч долларов

Баскетбол
(1 голосов)

Команда не соблюдала правила составления отчетности

Бруклин оштрафован на 25 тысяч долларов
Новина українською

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) оштрафовала "Бруклин" на $25 тысяч за несоблюдение правил составления отчетности о травмах. Об этом сообщил инсайдер Шэмс Чарания в Twitter.

"Нетс" были оштрафованы НБА на 25 тысяч долларов за несоблюдение правил лиги, регулирующих отчетность о травмах".

Отметим, что последним травму в "Бруклине" получил защитник Джамал Кроуфорд.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бруклин Нетс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...