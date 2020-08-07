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НБА. Хьюстон обыграл Лейкерс, Милуоки разобрался с Майами

Баскетбол
(1 голосов)

В главной баскетбольной лиге мира продолжается регулярный чемпионат.

НБА. Хьюстон обыграл Лейкерс, Милуоки разобрался с Майами
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Финикс – Индиана 114:99 (28:23, 24:25, 34:27, 28:24)

Милуоки – Майами 130:116 (25:34, 31:39, 36:25, 38:18)

Даллас – Клипперс 111:126 (22:23, 36:36, 29:32, 24:35)

Денвер – Портленд 115:125 (26:27, 23:35, 38:30, 28:33)

Хьюстон – Лейкерс 113:97 (33:26, 32:30, 29:23, 19:18)

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В статье: НБА Хьюстон Рокетс Лос-Анджелес Лейкерс
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