Баскетбол
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НБА. Хьюстон обыграл Лейкерс, Милуоки разобрался с Майами
В главной баскетбольной лиге мира продолжается регулярный чемпионат.
Финикс – Индиана 114:99 (28:23, 24:25, 34:27, 28:24)
Милуоки – Майами 130:116 (25:34, 31:39, 36:25, 38:18)
Даллас – Клипперс 111:126 (22:23, 36:36, 29:32, 24:35)
Денвер – Портленд 115:125 (26:27, 23:35, 38:30, 28:33)
Хьюстон – Лейкерс 113:97 (33:26, 32:30, 29:23, 19:18)
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