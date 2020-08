Милуоки досрочно выиграл Восточную конференцию

Первый номер посева в плей-офф на Востоке Милуоки гарантировал после камбэка в матче с Майами – Бакс отыграли 23-очковое отставание и оформили 55-ю победу в сезоне (130:116).

The @Bucks clinch the best record in the East. #WholeNewGame pic.twitter.com/Io0RqqN60y