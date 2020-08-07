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Милуоки досрочно выиграл Восточную конференцию

Баскетбол
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Бакс стали недосягаемыми для Торонто и компании.

Милуоки досрочно выиграл Восточную конференцию
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Первый номер посева в плей-офф на Востоке Милуоки гарантировал после камбэка в матче с Майами – Бакс отыграли 23-очковое отставание и оформили 55-ю победу в сезоне (130:116).

С показателем 55-14 Милуоки близок к званию лучшей команды регулярного чемпионата. Команда Майка Буденхольцера на 4 победы опережают Лейкерс, которые на этой неделе застолбили за собой первую позицию на Западе.

До конца регулярного сезона Милуоки осталось сыграть с Далласом, Торонто, Вашингтоном и Мемфисом.

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В статье: НБА Милуоки Бакс
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