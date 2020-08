Лиллард повторил невероятный рекорд Хардена

Накануне Портленд обыграл Денвер (125:115), а Дамьен Лиллард набрал 45 очков, отдал 12 результативных передач и отправил в кольцо 11 из 18 бросков с трехочковой дистанции.

Лиллард стал лишь вторым баскетболистом в истории НБА, которому в матче регулярного чемпионата удалось реализовать как минимум 10 трехочковых и отдать как минимум 10 ассистов.

