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Центровой Црвены Звезды умер от сердечного приступа
Ему было 27 год
27-летний центровой "Црвены Звезды" Майкл Оджо умер от сердечного приступа во время тренировки с командой.
По данным Мetaratings, баскетболисту стало плохо на утренней пробежке и его экстренно доставили в больницу, но к тому моменту он уже не подавал признаков жизни.
Оджо присоединился к белградской команде в 2018 году. За два сезона в "Црвене Звезде" Оджо стал победителем Адриатической лиги и чемпионом Сербии в 2019 году.
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Источник:XSport.ua
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