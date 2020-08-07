Центровой Црвены Звезды умер от сердечного приступа

27-летний центровой "Црвены Звезды" Майкл Оджо умер от сердечного приступа во время тренировки с командой.

По данным Мetaratings, баскетболисту стало плохо на утренней пробежке и его экстренно доставили в больницу, но к тому моменту он уже не подавал признаков жизни.

Оджо присоединился к белградской команде в 2018 году. За два сезона в "Црвене Звезде" Оджо стал победителем Адриатической лиги и чемпионом Сербии в 2019 году.