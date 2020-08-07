  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Болельщики назвали лучшего напарника Леброна Джеймса
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Болельщики назвали лучшего напарника Леброна Джеймса

Баскетбол
(1 голосов)

Это не Уэйд

Болельщики назвали лучшего напарника Леброна Джеймса
Новина українською

Болельщики путём голосования в "Твиттере" выбрали лучшего баскетболиста, с которым когда-либо доводилось выступать лидеру "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброну Джеймсу. Всего в голосовании приняло участие более 121 тыс. пользователей. Болельщикам было предложено три варианта ответа: Энтони Дэвис, Кайри Ирвинг и Дуэйн Уэйд.

В итоге, по мнению болельщиков, лучшим партнёром Леброна стал Энтони Дэвис, набравший 51% голосов. Второе место с 39% досталось Дуэйну Уэйду, оставшиеся 10% выбрали Кайри Ирвинга.

Примечательно, что ранее Леброн Джеймс и Энтони Дэвис реализовали 33% бросков в матче регулярного чемпионата НБА с "Оклахома-Сити Тандер" (86:105), что является их самым низким общим процентом точности за матч в качестве товарищей по команде.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ЛеБрон Джеймс Твиттер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...