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Украинский баскетболист умер в возрасте 26 лет

Баскетбол
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Он провел в больнице 2 месяца

Украинский баскетболист умер в возрасте 26 лет
Новина українською

Ушел из жизни данкер и баскетболист Высшей лиги Сергей Мясоедов. Более двух месяцев он боролся за жизнь в больнице. Медики делали все возможное, чтобы спасти баскетболиста, однако истощенный организм не выдержал.

Сергей Мясоедов - многократный участник и победитель слэм-данк контестов высокого уровня, принимал участие в Матче Звезд Суперлиги и других топ ивентах. В Высшей лиге Украины форвард выступал за команды Запорожье-2, Инваспорт из Днепра и запорожский Металлург.

В воскресенье, 9 августа, в ходе 5-го тура Суперлиги Пари-Матч 3х3 друзья Сергея проведут данк контест в память о товарище.

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В статье: БК Запорожье Сергей Мясоедов
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