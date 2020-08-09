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Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Милуоки на выезде уступает Далласу, Денвер в овертайме дожимает Юту

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты тура НБА

НБА. Милуоки на выезде уступает Далласу, Денвер в овертайме дожимает Юту
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Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации:

"Портленд" - "Клиппес"

117 - 122 (37-34; 38-35; 21-26; 21-27)

"Денвер" - "Юта"

134 - 132 после ОТ (15-29; 34-34; 30-25; 26-17; 29-27)

"Индиана" - "Лейкерс"

116 - 111 (34-24; 20-35; 33-22; 29-30)

"Майами" - "Финикс"

112 - 119 (32-25; 28-35; 26-28; 26-31)

"Даллас" - "Милуоки"

136 - 132 (35-32; 27-39; 31-20; 26-28; 17-13)

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В статье: НБА
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