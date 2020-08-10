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НБА. Торонто сильнее Мемфиса, успехи Сан-Антонио и Портленда

Баскетбол
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В НБА приближается к развязке рестарт регулярного чемпионата.

НБА. Торонто сильнее Мемфиса, успехи Сан-Антонио и Портленда
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Оклахома – Вашингтон 121:103 (32:23, 32:25, 26:27, 31:28)

Торонто – Мемфис 108:99 (20:25, 40:29, 28:17, 20:28)

Нью-Орлеан – Сан-Антонио 113:122 (19:27, 26:35, 32:19, 36:41)

Бостон – Орландо 122:119 OT (28:29, 27:22, 32:35, 25:26, 10:7)

Портленд – Филадельфия 124:121 (33:19, 34:39, 24:34, 33:29)

Сакраменто – Хьюстон 112:129 (36:23, 20:38, 15:32, 41:36)

Клипперс – Бруклин 120:129 (24:45, 39:29, 31:24, 26:31)

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В статье: НБА Торонто Рэпторс
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