Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Торонто сильнее Мемфиса, успехи Сан-Антонио и Портленда
В НБА приближается к развязке рестарт регулярного чемпионата.
Оклахома – Вашингтон 121:103 (32:23, 32:25, 26:27, 31:28)
Торонто – Мемфис 108:99 (20:25, 40:29, 28:17, 20:28)
Нью-Орлеан – Сан-Антонио 113:122 (19:27, 26:35, 32:19, 36:41)
Бостон – Орландо 122:119 OT (28:29, 27:22, 32:35, 25:26, 10:7)
Портленд – Филадельфия 124:121 (33:19, 34:39, 24:34, 33:29)
Сакраменто – Хьюстон 112:129 (36:23, 20:38, 15:32, 41:36)
Клипперс – Бруклин 120:129 (24:45, 39:29, 31:24, 26:31)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...