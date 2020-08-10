  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. В НБА определились две первые пары плей-офф
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В НБА определились две первые пары плей-офф

Баскетбол
(1 голосов)

Тренировочный лагерь команд НБА завершился 29 июля

В НБА определились две первые пары плей-офф
Новина українською

В НБА определились две первые пары первого раунда плей-офф-2020. Первая команда Восточной конференции "Милуоки Бакс" сыграет с восьмой "Орландо Мэджик". Занявший второе место на Востоке "Торонто Рэпторс" встретится с седьмым "Бруклин Нетс". Ранее "Милуоки" и "Торонто" обеспечили себе первые два места в конференции. "Бруклин" гарантировал себе седьмое место по итогам последнего игрового дня регулярного чемпионата, "Орландо" не имеет шансов подняться выше текущей восьмой строчки таблицы.

Тренировочный лагерь команд НБА завершился 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата продлятся до 14 августа, а уже 17 августа начнутся игры плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Наконец, финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...