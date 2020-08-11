  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Лейкерс дожали Денвер, Торонто остановил Милуоки
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Лейкерс дожали Денвер, Торонто остановил Милуоки

Баскетбол
(1 голосов)

В НБА продолжается рестарт регулярного чемпионата.

НБА. Лейкерс дожали Денвер, Торонто остановил Милуоки
Новина українською

Финикс – Оклахома 128:101 (23:37, 42:27, 33:17, 30:20)

Юта – Даллас 114:122 (38:30, 32:24, 30:34, 14:34)

Милуоки – Торонто 106:114 (31:36, 22:31, 22:21, 31:26)

Майами – Индиана 114:92 (23:19, 25:29, 37:23, 29:21)

Лейкерс – Денвер 124:121 (31:25, 33:34, 24:29, 36:33)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс Денвер Наггетс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...