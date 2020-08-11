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НБА. Лейкерс дожали Денвер, Торонто остановил Милуоки
В НБА продолжается рестарт регулярного чемпионата.
Финикс – Оклахома 128:101 (23:37, 42:27, 33:17, 30:20)
Юта – Даллас 114:122 (38:30, 32:24, 30:34, 14:34)
Милуоки – Торонто 106:114 (31:36, 22:31, 22:21, 31:26)
Майами – Индиана 114:92 (23:19, 25:29, 37:23, 29:21)
Лейкерс – Денвер 124:121 (31:25, 33:34, 24:29, 36:33)
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