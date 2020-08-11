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БК Харьковские Соколы усилился чемпионом Суперлиги
Дежурный новичок для команды из Харькова.
Сезон 2020-2021 в первой столице Украины проведет экс-форвард Днепра Игорь Чумаков, сообщает официальная страница Соколов в Facebook.
В прошлом сезоне Чумаков в составе Днепра стал чемпионом Украины. Форвард в Суперлиге провел 23 матча, набирая в среднем за игру по 4,7 очка и 2,4 подбора.
Помимо Днепра в Украине Чумаков поиграл в Донецке, Ферро, Николаеве и Черкасских Мавпах.
Харьковские Соколы в межсезонье также подписали Илью Немцу, Александра Месяца, Ларона Денди, ДеДжуана Графа и Владимира Шевченко.
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