БК Харьковские Соколы усилился чемпионом Суперлиги

Сезон 2020-2021 в первой столице Украины проведет экс-форвард Днепра Игорь Чумаков, сообщает официальная страница Соколов в Facebook.

В прошлом сезоне Чумаков в составе Днепра стал чемпионом Украины. Форвард в Суперлиге провел 23 матча, набирая в среднем за игру по 4,7 очка и 2,4 подбора.

Помимо Днепра в Украине Чумаков поиграл в Донецке, Ферро, Николаеве и Черкасских Мавпах.

Харьковские Соколы в межсезонье также подписали Илью Немцу, Александра Месяца, Ларона Денди, ДеДжуана Графа и Владимира Шевченко.