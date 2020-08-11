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Трамп: Появилось отвращение к НБА

Баскетбол
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Президент США недоволен преклонением колена в матчах

Трамп: Появилось отвращение к НБА
Новина українською

Президент США Дональд Трамп подверг критике НБА за введение практики преклонения колена во время исполнения гимна США перед началом матчей регулярного чемпионата.

"Посмотрите на баскетбольные рейтинги. Они упали до очень низких показателей. Очень, очень низкие показатели. Появилось отвращение к НБА, в том числе из-за способа, как они всё это делают. Так что я думаю, что у НБА проблемы. Большые проблемы. Их проблемы больше, чем они сами думают", — приводит слова Трампа Eurohoops.

Игроки и тренеры 22 участвующих в рестарте сезона НБА команд в Орландо договорились преклонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter за социальную и расовую справедливость в США. Не преклонили колено только два игрока НБА: Джонатан Айзек ("Орландо Мэджик") и Мейерс Леонард ("Майами Хит")

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В статье: Дональд Трамп
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