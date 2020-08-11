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Леброн Джеймс повторил рекорд Тима Данкана

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(2 голосов)

Он оформил дабл-дабл

Леброн Джеймс повторил рекорд Тима Данкана
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Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата НБА с "Денвер Наггетс" (124:121) оформил дабл-дабл из 29 очков и 12 передач.

Леброн провёл 1256 матчей в карьере с двузначной результативностью, повторив достижение легенды "Сан-Антонио Спёрс" Тима Данкана, с которым теперь делит пятое место в истории по этому показателю.

35-летний Джеймс до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса набирал 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом "Милуоки Бакс" Яннисом Адетокунбо.

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В статье: ЛеБрон Джеймс Тим Данкан
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