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НБА. Портленд вырвал победу у Далласа, Финикс выиграл 7-й матч подряд
В главной баскетбольной лиге мира завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата.
Орландо – Бруклин 96:108 (22:34, 21:26, 29:25, 24:23)
Сан-Антонио – Хьюстон 123:105 (31:25, 35:24, 32:29, 25:27)
Филадельфия – Финикс 117:130 (27:23, 31:40, 32:32, 27:35)
Мемфис – Бостон 107:122 (17:24, 23:32, 33:27, 34:39)
Даллас – Портленд 131:134 (31:38, 27:28, 37:32, 36:36)
Вашингтон – Милуоки 113:126 (21:24, 35:42, 28:33, 29:27)
Сакраменто – Нью-Орлеан 112:106 (27:29, 35:32, 32:23, 18:22)
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