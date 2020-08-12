MVP НБА получил удаление за удар соперника головой

Действующий самый ценный игрок регулярного чемпионата не доиграл матч против Вашингтона (126:113) – во второй четверти лидер Милуоки головой ударил форварда Уизардс Мо Вагнера и досрочно покинул площадку.

До удаления Адетокумбо провел в игре 10 минут – на счету грека 12 очков и 9 подборов.

НБА может дисквалифицировать Янниса на заключительный матч регулярного чемпионата против Мемфиса.

Яннис Адетокумбо считается главным фаворитом на звание MVP регулярного чемпионата. В среднем за игру форвард Милуоки в сезоне 2019-2020 набирает по 29,5 очка и 13,6 подбора.