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МБК Николаев подписал опытного украинского форварда

Баскетбол
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Макс Конате определился с клубом.

МБК Николаев подписал опытного украинского форварда
Новина українською

На официальной странице в Facebook МБК Николаев подтвердил заключение контракта с Конате, который в прошлом сезоне с Прометеем стал бронзовым призером Суперлиги, набирая в матчах чемпионата Украины по 8,6 очка и 3,7 подбора.

Для Конате Николаев станет очередной остановкой в карьере. Ранее один из самых зрелищных игроков Суперлиги поиграл в Будивельнике, Запорожье, Донецке, Днепр-Азоте, а с Черкасскими Мавпами брал титул в 2018 году.

Напомним, в сезоне 2020-2021 в Николаеве будут выступать три баскетболиста из США – Каммеон Холси, Дарнел Эдж и Елайджа Кейн.

Ранее UA-Футбол сообщал, что МБК Николаев усилился результативным американцем.

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В статье: МБК Николаев Баскетбольная Суперлига
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