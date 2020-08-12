МБК Николаев подписал опытного украинского форварда

На официальной странице в Facebook МБК Николаев подтвердил заключение контракта с Конате, который в прошлом сезоне с Прометеем стал бронзовым призером Суперлиги, набирая в матчах чемпионата Украины по 8,6 очка и 3,7 подбора.

Для Конате Николаев станет очередной остановкой в карьере. Ранее один из самых зрелищных игроков Суперлиги поиграл в Будивельнике, Запорожье, Донецке, Днепр-Азоте, а с Черкасскими Мавпами брал титул в 2018 году.

Напомним, в сезоне 2020-2021 в Николаеве будут выступать три баскетболиста из США – Каммеон Холси, Дарнел Эдж и Елайджа Кейн.