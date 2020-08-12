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Этот парень в огне: 61 очко Лилларда в матче с Далласом. ВИДЕО
Разыгрывающий Портленда повторил личный рекорд результативности, а его команда вышла на восьмое место в Западной конференции.
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