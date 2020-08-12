БК Тернополь усилился экс-центровым Будивельника

Новичком Тернополя стал 31-летний центровой Александр Тищенко, сообщает клубная страница в Facebook.

По ходу сезона 2019-2020 Тищенко поиграл в Киев-Баскете и Харьковских Соколах. В матчах Суперлиги бигмен в среднем за игру набирал по 5,6 очка и 3,2 подбора.

В Украине Тищенко также выступал в БК Киев, Кремне, Черкасских Мавпах, БИПе и Будивельнике, с которым выигрывал Суперлигу.

В Тернополе Александр Тищенко присоединился к Эдриану Боуи, Аверейлу Югба, Максиму Сандулу, Кэррингтону Варду и Александру Кольченко.