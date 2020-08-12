Игрок Бруклина повторил антирекорд НБА

В Реюньоне на стадионе "И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена" состоялся очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором "Орландо Мэджик" принимал "Бруклин Нетс". Игра завершилась победой номинальных хозяев со счётом 108:96.

Игрок "Бруклина" США Джастин Андерсон повторил антирекорд НБА, сообщается в "твиттере" журналиста Джастина Кубатко. Андерсон нанёс 12 бросков с трёхочковой зоны и ни разу не попал. Ранее аналогичный антирекорд установили Брук Лопес в ноябре 2018 года и Эрик Гордон в феврале 2020 года.

Андерсон в матче с "Орландо" набрал 2 очка, совершил 5 подборов и сделал 2 передачи.