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Одесса подписала контракт с 23-летним американцем

Баскетбол
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Он четыре года играл за Университет Льюиса в США

Одесса подписала контракт с 23-летним американцем
Новина українською

БК "Одесса" подписала контракт с американским защитником Дилейни Блейлоком.

23-летний игрок, с ростом в 196 см и весом 86 кг, прошлый сезон провел в ирландском "Белфаст Стар", где в среднем набирал 23.8 очка, делал 7.2 подбора и 2.8 передачи.

До "Белфаст Стар" Блейлок четыре года играл за Университет Льюиса в США. В выпускной сезон Блейлок набирал 14.0 очка, делал 6.6 подбора и 1.9 передачи.

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В статье: БК Одесса
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