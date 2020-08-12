Одесса подписала контракт с 23-летним американцем

БК "Одесса" подписала контракт с американским защитником Дилейни Блейлоком.

23-летний игрок, с ростом в 196 см и весом 86 кг, прошлый сезон провел в ирландском "Белфаст Стар", где в среднем набирал 23.8 очка, делал 7.2 подбора и 2.8 передачи.

До "Белфаст Стар" Блейлок четыре года играл за Университет Льюиса в США. В выпускной сезон Блейлок набирал 14.0 очка, делал 6.6 подбора и 1.9 передачи.