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Адетокумбо дисквалифицировали на 1 матч за удар соперника головой
Грек избежал длительной дисквалификации.
Звездный форвард Милуоки Яннис Адетокумбо во вторник в матче с Вашингтоном головой ударил игрока Уизардс Мо Вагнера и заработал удаление с площадки.
Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, НБА дисквалифицировала Адетокумбо на один матч. Таким образом, лидер Милуоки не поможет своей команде в заключительном поединке регулярного чемпионата против Мемфиса.
Яннис Адетокумбо считается главным фаворитом на звание MVP регулярного чемпионата. В среднем за игру форвард Милуоки в сезоне 2019-2020 набирает по 29,5 очка и 13,6 подбора.
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