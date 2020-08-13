Адетокумбо дисквалифицировали на 1 матч за удар соперника головой

Звездный форвард Милуоки Яннис Адетокумбо во вторник в матче с Вашингтоном головой ударил игрока Уизардс Мо Вагнера и заработал удаление с площадки.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, НБА дисквалифицировала Адетокумбо на один матч. Таким образом, лидер Милуоки не поможет своей команде в заключительном поединке регулярного чемпионата против Мемфиса.

Яннис Адетокумбо считается главным фаворитом на звание MVP регулярного чемпионата. В среднем за игру форвард Милуоки в сезоне 2019-2020 набирает по 29,5 очка и 13,6 подбора.