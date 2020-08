Харден повторил рекорд НБА

Накануне Рокетс в матче регулярного чемпионата проиграли Индиане (104:108), а Джеймс Харден набрал 45 очков, собрал 17 подборов и отдал 9 передач.

Звездный защитник оформил свой 43-й дабл-дабл в карьере с как минимум 40 очками. По этому показателю Харден настиг легендарного центрового Лейкерс и других клубов Шакила О’Нила.

Most 40-point double-doubles since the NBA merger (1976):



43 — James Harden

43 — Shaquille O'Neal

39 — Michael Jordan pic.twitter.com/tEto7EDOiw