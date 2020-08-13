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Харден повторил рекорд НБА
Лидер Хьюстон в очередной раз вписал свое имя в историю лиги.
Накануне Рокетс в матче регулярного чемпионата проиграли Индиане (104:108), а Джеймс Харден набрал 45 очков, собрал 17 подборов и отдал 9 передач.
Звездный защитник оформил свой 43-й дабл-дабл в карьере с как минимум 40 очками. По этому показателю Харден настиг легендарного центрового Лейкерс и других клубов Шакила О’Нила.
Most 40-point double-doubles since the NBA merger (1976):— StatMuse (@statmuse) August 13, 2020
43 — James Harden
43 — Shaquille O'Neal
39 — Michael Jordan pic.twitter.com/tEto7EDOiw
Джейс Харден в сезоне 2019-2020 в среднем за игру набирает по 34,4 очка, 6,6 подбора и 7,5 передачи.
Хьюстон вышел в плей-офф, а соперником Рокетс по первому раунду станет Оклахома.