  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Харден повторил рекорд НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Харден повторил рекорд НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Лидер Хьюстон в очередной раз вписал свое имя в историю лиги.

Харден повторил рекорд НБА
Новина українською

Накануне Рокетс в матче регулярного чемпионата проиграли Индиане (104:108), а Джеймс Харден набрал 45 очков, собрал 17 подборов и отдал 9 передач.

Звездный защитник оформил свой 43-й дабл-дабл в карьере с как минимум 40 очками. По этому показателю Харден настиг легендарного центрового Лейкерс и других клубов Шакила О’Нила.

Джейс Харден в сезоне 2019-2020 в среднем за игру набирает по 34,4 очка, 6,6 подбора и 7,5 передачи.

Хьюстон вышел в плей-офф, а соперником Рокетс по первому раунду станет Оклахома.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Джеймс Харден Шакил О'Нил
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...