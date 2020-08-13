Уэстбрук пропустит несколько матчей из-за растяжение мышцы

Разыгрывающий "Хьюстон Рокетс" Расселл Уэстбрук пропустит несколько матчей первого раунда плей-офф НБА с "Оклахома-Сити Тандер", сообщает Hiuston Chronicle. Ранее у баскетболиста было выявлено растяжение четырёхглавой мышцы правого бедра.

Ранее стали известны семь пар команд, которые сыграют в первом раунде плей-офф НБА. Это "Лос-Анджелес Клипперс" — "Даллас Маверикс", "Хьюстон Рокетс — Оклахома Сити Тандер", "Денвер Наггетс" — "Юта Джаз", "Филадельфия Сиксерс — Бостон Селтикс", "Майами Хит" — "Индиана Пэйсерс", "Бруклин Нетс" — "Торонто Рэпторс" и "Милуоки Бакс" — "Орландо Мэджик".

Расселл Уэстбрук в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НБА набирает 27,2 очка, совершает 7,9 подбора и отдаёт 7,0 результативной передачи за 35 минут и 57 секунд игрового времени.