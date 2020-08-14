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НБА. Решающие победы Портленда и Мемфиса, провал Лейкерс в матче с Сакраменто

Баскетбол
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В главной баскетбольной лиге мира официально завершен регулярный чемпионат.

НБА. Решающие победы Портленда и Мемфиса, провал Лейкерс в матче с Сакраменто
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Бостон – Вашингтон 90:96 (21:26, 30:30, 26:22, 13:18)

Лейкерс – Сакраменто 122:136 (40:30, 16:36, 28:41, 38:29)

Финикс – Даллас 128:102 (36:25, 40:32, 28:22, 24:23)

Мемфис – Милуоки 119:106 (22:21, 38:29, 33:24, 26:32)

Юта – Сан-Антонио 118:112 (41:24, 20:26, 26:27, 31:35)

Орландо – Нью-Орлеан 133:127 (34:31, 43:30, 22:26, 34:40)

Бруклин – Портленд 133:134 (31:31, 36:42, 37:24, 29:37)

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В статье: НБА Портленд Трэйл Блэйзерс Бруклин Нетс
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